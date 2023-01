C’est tout verre Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

C’est tout verre Wingen-sur-Moder, 11 février 2023, Wingen-sur-Moder . C’est tout verre 40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

2023-02-11 10:00:00 – 2023-02-12 18:00:00 Wingen-sur-Moder

Bas-Rhin Profitez d’un week-end riche en événements pour toute la famille et venez fêter la réouverture du musée pour la saison 2023 ! C’est l’occasion de découvrir les nouveaux aménagements dans les collections permanentes mais également de profiter des jeux et des animations proposés dans l’exposition Lalique en grand. Tour de chant le 11 février à 10h La chorale du collège de Wingensur-Moder propose un petit voyage musical dans l’auditorium du musée autour de la thématique de la danse. Atelier créatif les 11 et 12 février de 10h à 12h et de 15h à 18h Les participants sont invités à s’amuser en réalisant un décor de fenêtre autocollant en s’inspirant des arts du feu. Cet atelier est ouvert à tous mais les enfants doivent être accompagnés. L’entrée du musée et les animations proposées dans le cadre de C’est tout verre sont gratuites les 11 et 12 février 2023. Wingen-sur-Moder

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Autres Lieu Wingen-sur-Moder Adresse 40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin Ville Wingen-sur-Moder lieuville Wingen-sur-Moder Departement Bas-Rhin

