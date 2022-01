C’est tout verre Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

C’est tout verre Wingen-sur-Moder, 5 février 2022, Wingen-sur-Moder. C’est tout verre Wingen-sur-Moder

2022-02-05 10:00:00 – 2022-02-06 18:00:00

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin Wingen-sur-Moder COMMENCEZ L’ANNÉE EN DOUCEUR AU MUSÉE LALIQUE ! L’entrée du musée Lalique sera gratuite les 5 et 6 février de 10h à 18h à l’occasion de C’est tout verre. C’est le premier évènement de l’année au musée Lalique !

TOUR DE CHANT La chorale du collège Suzanne Lalique-Haviland de Wingen-sur-Moder propose un tour de chant le 5 février à 10h dans l’auditorium du musée.

ATELIER CRÉATIF À 14H ET 16H Des animations seront proposées par l’équipe de médiation autour de l’exposition Un amour de Lalique – Dites-le avec des fleurs, notamment un atelier créatif ouvert à tous les âges. Il est proposé sur inscription. les participantspourront réaliser un décor sur une petite assiette en porcelaine en s’inspirant des créations sur le thème de la nature de René Lalique. Les 5 et 6 février

Entrée gratuite

Réservation pour l’atelier Décor sur assiette au 03 88 89 08 14 / nombre de places limité

Plus d’informations : www.musee-lalique.com / 03 88 89 08 14 Week-end familial et festif +33 3 88 89 08 14 COMMENCEZ L’ANNÉE EN DOUCEUR AU MUSÉE LALIQUE ! L’entrée du musée Lalique sera gratuite les 5 et 6 février de 10h à 18h à l’occasion de C’est tout verre. C’est le premier évènement de l’année au musée Lalique !

TOUR DE CHANT La chorale du collège Suzanne Lalique-Haviland de Wingen-sur-Moder propose un tour de chant le 5 février à 10h dans l’auditorium du musée.

ATELIER CRÉATIF À 14H ET 16H Des animations seront proposées par l’équipe de médiation autour de l’exposition Un amour de Lalique – Dites-le avec des fleurs, notamment un atelier créatif ouvert à tous les âges. Il est proposé sur inscription. les participantspourront réaliser un décor sur une petite assiette en porcelaine en s’inspirant des créations sur le thème de la nature de René Lalique. Les 5 et 6 février

Entrée gratuite

Réservation pour l’atelier Décor sur assiette au 03 88 89 08 14 / nombre de places limité

Plus d’informations : www.musee-lalique.com / 03 88 89 08 14 Wingen-sur-Moder

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Autres Lieu Wingen-sur-Moder Adresse Ville Wingen-sur-Moder lieuville Wingen-sur-Moder