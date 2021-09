Mareuil-Caubert Mareuil-Caubert Mareuil-Caubert, Somme C’est tout un art chapelle Sainte-Marguerite Mareuil-Caubert Mareuil-Caubert Catégories d’évènement: Mareuil-Caubert

Mareuil-Caubert Somme Mareuil-Caubert La chapelle fondée probablement au XIIe siècle servait de léproserie pour l’ancienne maladrerie de Caubert.

Elle devint propriété de l’hospice de Rue en 1696. Pour protéger l’entrée de la commune face à l’arrivée de l’armée Prusse, elle fut fortifiée en 1871. Elle fut restaurée à la fin du XXe siècle. Dans le cadre de ” C’est tout un art” le Parc naturel régional invite l’artiste Dewi Brunet à investir la petite chapelle Sainte-Marguerite de Mareuil Caubert. L’occasion pour ce dernier de concevoir une œuvre immersive en papier en lien avec ce lieu historique et patrimonial. La chapelle fondée probablement au XIIe siècle servait de léproserie pour l’ancienne maladrerie de Caubert.

