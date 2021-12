C’est tout. – Créaton Théâtre National Populaire, 2 mai 2022, Villeurbanne.

**Jean Bellorini confie à Thierry Thieû Niang, artiste associé, la direction de la deuxième Troupe éphémère du TNP. Danseur, chorégraphe et metteur en scène, Thierry Thieû Niang a toujours construit son parcours de création en parallèle d’ateliers auprès de professionnels et d’amateurs, d’enfants et de seniors, de personnes autistes, détenues ou porteuses de handicap. Animé par l’envie de partager la danse avec toutes et tous, grands et petits, il affirme : « Les corps expriment par l’émotion et donnent des solutions concrètes au silence, au désir, à la peur. C’est à nous, artistes, de les mettre en beauté et de les transformer. » Ses précédentes collaborations auprès du public adolescent du Théâtre Gérard Philipe ont donné lieu à des spectacles délicats, aux scénographies simples et belles, et à l’imaginaire pluriel – manifestation de l’attention à ce que chacun et chacune trouve sa place.** Pour cette année au TNP, il travaillera en collaboration avec la comédienne Marie Vialle. Leur point de départ : une émission de radio des années 1970 dans laquelle Marguerite Duras interroge des enfants sur leur temps, sur la Lune et même sur l’énergie atomique. Cette archive témoigne d’une écoute rare des uns et des autres, à la fois douce et sérieuse, drôle et forte. Comme s’il n’y avait plus d’adulte ou d’enfant, d’hier ou d’aujourd’hui, et que la transmission circulait dans les deux sens. Thierry Thieû Niang et Marie Vialle se sont dit qu’il fallait continuer, à chercher, à travailler, à interroger les enfants et les adolescents, leur demander ce qu’ils pensent du monde, des camions, des papillons, des gens, des ponts et des cailloux. Le spectacle parlera de cette écoute, de l’enfance, de la joie et de la peur. Une vingtaine d’enfants et d’adolescents répondront à des questions et inventeront avec eux d’autres questions et d’autres réponses, d’autres gestes, d’autres paroles, d’autres musiques. Qu’est-ce qui nous met en joie ? Qu’est-ce qui nous fait peur, quand on est enfant ? Quand on est adulte ? Quand on est une fille, quand on est un garçon ? Est-ce que tu aimes grandir ? C’est comment être amoureux ? Est-ce que tu seras vieille, vieux un jour ? Si tu fermes les yeux, peux-tu te souvenir de la voix de quelqu’un qui n’est pas là ? Que veut dire disparaître ?

Une création de Thierry Thieû Niang et Marie Vialle avec des amateurs de 9 à 18 ans

