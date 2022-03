C’est tourné près de chez vous : MASTERCLASS MARS EXPRESS L’hybride, 31 mars 2022, Lille.

Après le succès de la série d’animation Lastman, Jérémie Périn et Laurent Sarfati ont voulu partir sur une idée originale : un long métrage de science-fiction qui ne s’appuie pas sur une licence. Repartir de zéro pour créer une intrigue et un univers totalement nouveau, un projet très ambitieux tant sur le plan artistique que technique. À l’occasion d’une rencontre exceptionnelle en présence du directeur artistique Mikael Robert et du producteur Didier Creste, découvrez le travail du studio lillois Tchack sur ce film produit par Everybody On Deck et Je Suis Bien Content. Venez rencontrer et échanger autour de ce travail avec une partie de l’équipe décor trait de Tchack : Victor Caron, chef décorateur trait, Thibault Cezard, superviseur des décors 3D et chef décorateur couleur, Nicolas Lefébure, chargé de production. Gratuit, sur réservation [> + d’infos](https://lhybride.org/programmation/item/1780-c%E2%80%99est-tourn%C3%A9-pr%C3%A8s-de-chez-vous-masterclass-mars-express.html) [> Réserver](https://www.helloasso.com/associations/l-hybride/evenements/c-est-tourne-pres-de-chez-vous-masterclass-mars-express-jeudi-31-mars)

Masterclass

L’hybride 18 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord



