C’est Toi qu’on adore / Pode Ser Dol-de-Bretagne, 16 mars 2023, Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne.

C’est Toi qu’on adore / Pode Ser

Centre Culturel l’Odyssée Place du Foirail Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Place du Foirail Centre Culturel l’Odyssée

2023-03-16 – 2023-03-16

Danse • Tout public à partir de 8 ans • Durée : 50 mn

Dans ses deux pièces en duo ou en solo, Leïla Ka, flirte librement avec les danses urbaines, contemporaines et la théâtralité, pour tenter d’illustrer la complexité et la difficulté d’être.

Dans C’est toi qu’on adore, ils sont deux mais pourraient être cent ou mille. Ensemble, ils s’élancent bancals, malades ou parfois heureux, et s’engagent peut-être pour le meilleur mais probablement pour le pire. Contre eux une adversité que l’on devine mais dont on ne sait rien. Ce duo est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout.

Pode Ser nous parle, à travers le corps rageur d’une danseuse, de tout ce qu’on a été, les rôles qu’on a joués, certains assignés ; et de ce qu’on aurait pu être, peut-être… Décidée et tranchante, elle entre dans l’arène, lumineuse, et boxe. Elle affronte son propre corps et Schubert prête son opus 100 à ce combat rageur et troublant… Un solo percutant sur la difficulté d’être soi.

Chorégraphie Leïla Ka I Interprétation Pode Ser Leïla Ka I Interprétation C’est toi qu’on adore Jane Fournier Dumet, Leïla Ka I Lumières Laurent Fallot I Production Compagnie Leïla Ka I © Yoann Bohac

Programmation disponible en fichier pdf ci-dessous

Billetterie disponible dans l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Saint Malo Baie du Mont Saint Michel (Cancale, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne et Combourg)

odysseedol@orange.fr +33 2 99 80 69 69

