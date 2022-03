“C’est toi que j’attendais” + rencontre Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

“C’est toi que j’attendais” + rencontre Belfort, 7 avril 2022, Belfort. “C’est toi que j’attendais” + rencontre Belfort

2022-04-07 – 2022-04-07

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort 7.4 12 EUR Cinémas d’Aujourd’hui propose le documentaire C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS de Stéphanie Pillonca, suivi d’un débat en partenariat avec le service Enfant, famille et parentalité du Département du Territoire de Belfort. France | 2020 | 1h27 | Documentaire

“C’est toi que j’attendais” nous plonge dans l’intimité de couples qui souhaitent adopter un enfant et attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire de Alexandra qui recherche par tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour pour retrouver sa mère biologique. Des parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent sur la quête d’identité et sur l’amour… communication@cinemasdaujourdhui.com +33 3 70 04 80 92 http://www.cinemasdaujourdhui.com/ Cinémas d’Aujourd’hui propose le documentaire C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS de Stéphanie Pillonca, suivi d’un débat en partenariat avec le service Enfant, famille et parentalité du Département du Territoire de Belfort. France | 2020 | 1h27 | Documentaire

“C’est toi que j’attendais” nous plonge dans l’intimité de couples qui souhaitent adopter un enfant et attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire de Alexandra qui recherche par tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour pour retrouver sa mère biologique. Des parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent sur la quête d’identité et sur l’amour… Belfort

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Ville Belfort lieuville Belfort Departement Territoire-de-Belfort

Belfort Belfort Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

“C’est toi que j’attendais” + rencontre Belfort 2022-04-07 was last modified: by “C’est toi que j’attendais” + rencontre Belfort Belfort 7 avril 2022 Belfort Territoire de Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort