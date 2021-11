Albi Cinéma CGR - Les Cordeliers Albi, Tarn C’est toi que j’attendais, festival des Oeillades Cinéma CGR – Les Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

La réalisatrice Stéphanie Pillonca, présente au festival, plonge les spectateursdans l’intimité de couples qui souhaitent adopter un enfant et attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leur vie. Tarif s’inscrivant dans le festival des Oeillades : _Tarif réduit 5 euros_ _Tarif pleins 6 euros_ _Pass non nominatif 10 séances : 50 euros_ _6 séances : 30 euros_ **Plus d’infos sur : cine-oeillades.fr** Projection coup de coeur de l’événement Cinéma CGR – Les Cordeliers Place de l’Amitié entre les Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-26T18:15:00 2020-11-26T20:00:00

