C'est toi que j'attendais – Avant première
Les Studios Cinéma, 136 Rue Jean Jaurès, Brest
30 novembre 2021

C'est toi que j'attendais nous plonge dans l'intimité de couples qui souhaitent adopter un enfant et attendent impatiemment l'appel qui fera basculer leurs vies. Mais c'est aussi l'histoire de Alexandra qui recherche par tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour pour retrouver sa mère biologique. Des parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent sur la quête d'identité et sur l'amour…

Pyramide distribution
+33 2 98 46 25 58

