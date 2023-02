C’EST TOI LE CHAT ! LA BOITE A RIRE, 17 avril 2023, LES SABLES D OLONNE.

C’EST TOI LE CHAT ! LA BOITE A RIRE. Un spectacle à la date du 2023-04-17 au 2023-04-21 11:00. Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

D'après les Contes du Chat Perché de Marcel Aymé, Adapté par Delphine Chicoineau, avec l'aimable autorisation des Editions Gallimard. Avec Clémence Guinot et Delphine Chicoineau Delphine et Marinette sont devenues adultes. En rangeant le grenier de leur grands-parents, elles se remémorent leur enfance, leurs jeux et leurs aventures avec les animaux de la ferme. Le temps d'un spectacle, on retrouve les petites filles espiègles de Marcel Aymé, les animaux qui parlent et les leçons à en tirer. Parents et grands-parents sont bercés dans la nostalgie de leur lecture d'enfance tandis que les enfants découvrent ces histoires passionnantes qui, peut-être, leur donneront envie de découvrir les livres de ce grand auteur.

LA BOITE A RIRE LES SABLES D OLONNE 37 rue de Bel Air 85100

D’après les Contes du Chat Perché de Marcel Aymé,

Adapté par Delphine Chicoineau, avec l’aimable autorisation des Editions Gallimard.

Avec Clémence Guinot et Delphine Chicoineau

Delphine et Marinette sont devenues adultes. En rangeant le grenier de leur grands-parents, elles se remémorent leur enfance, leurs jeux et leurs aventures avec les animaux de la ferme.

Le temps d’un spectacle, on retrouve les petites filles espiègles de Marcel Aymé, les animaux qui parlent et les leçons à en tirer.

Parents et grands-parents sont bercés dans la nostalgie de leur lecture d’enfance tandis que les enfants découvrent ces histoires passionnantes qui, peut-être, leur donneront envie de découvrir les livres de ce grand auteur.

