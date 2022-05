C’EST TA VIE, 6 mai 2022, .

C’EST TA VIE

2022-05-06 – 2022-05-06

C’est l’histoire de Louise. Louise a douze ans et attend avec impatience que ses seins poussent ! Mais tout ne se déroule pas exactement comme elle l’avait espéré.

Durant une année, nous la suivrons de près dans ses expériences de vie, tantôt grinçantes tantôt solaires, dans les liens d’amitié et de désirs qu’elle découvre, des premiers changements de son corps à ses premiers émois amoureux.

Avec cette nouvelle création, la Compagnie 3637 nous livre une fable autour de l’éveil des sentiments amoureux déconstruisant clichés et fausses évidences.

CIE 3637 ASBL

