Médiathèque André Malraux, le samedi 12 mars à 09:15

L’atelier Sabordage te permettra d’aborder l’univers des séries par la création et l’impression d’une sérigraphie. Avec l’atelier Boît’orama, tu réaliseras les décors plan par plan et en miniature de Stranger Things ou des Petits meurtres d’Agatha Christie… Enfin, encadré de deux scénaristes, tu écriras l’épisode inédit d’une série ! Entre les ateliers, nous découvrirons également les expositions et animations proposées par le festival Séries Mania au Tri Postal. Cette sortie est gratuite et encadrée par deux bibliothécaires. Le samedi 19 mars, le départ est fixé à la médiathèque André Malraux à 9h15 et le retour est prévu à la médiathèque vers 17h. Prévoir un pique-nique (repas pris sur place) et un titre de transport aller/retour. Les parents doivent remplir une autorisation parentale disponible en médiathèque.

Gratuit, sur réservation. À partir de 12 ans.

Fan de séries, viens avec nous passer la journée au Tri Postal où tu pourras t’exercer à la sérigraphie, participer à l’écriture d’un scénario et concevoir un décor en diorama !

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord



2022-03-12T09:15:00 2022-03-12T17:00:00