“C’est reparti pour un tour”, par Yannick Rastamirouf et la marmaille en folie La Vapeur, 25 juin 2022, Dijon.

_Spectacle de chansons_ _À partir de 3 ans — Durée 50 min._ **Yannick Rastamirouf et la Marmaille en folie** sont de retour ! Bien décidés à passer un chouette moment avec vous, ils vous invitent à faire un voyage musical autour de la Terre, rythmé de mélodies entêtantes, envoûtantes, peuplé de personnages atypiques hauts en couleurs et bercé d’histoires magiques… Mais il manque quelque chose pour pouvoir faire la fête tous ensemble ! Yannick et la Marmaille auront besoin d’aide et vous embarqueront dans leur quête tout au long de ce spectacle de chansons. Quel est le but de ce voyage ? Mystère… Périple rocambolesque et dépaysant, “C’est reparti pour un tour” est avant tout un moment d’échange et de partage pour toute la famille. _Avec : Yannick Fromont « Rastamirouf » : guitare, banjo, chant ; Damien Pellenc : batterie, choeurs ; Léna Millet : basse, choeurs ; Eric Fousse « Rico » : congas, percussions ; Etienne Seigne : saxophone ; Michael Fleischhacker : clarinette, saxophone._ [https://youtu.be/jtp72bHk8EE](https://youtu.be/jtp72bHk8EE) — Plus d’infos : [[https://bit.ly/3i5Uom9](https://bit.ly/3i5Uom9)](https://bit.ly/3i5Uom9)

Tarif unique : 5€

Entre musique, humour et magie, Yannick Rastamirouf et la marmaille en folie vous proposent un voyage musical autour de la Terre, rythmé de mélodies entêtantes et envoûtantes.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



