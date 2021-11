Saint-Médard-en-Jalles Bois du collège Gironde, Saint-Médard-en-Jalles C’est quoi, une forêt urbaine ? Bois du collège Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Tout savoir sur la méthode de plantation, la valorisation du site, la biodiversité et rôle de la forêt sont les points de discussion. Distribution de jeunes plants sur le site aux participants. Site du bois du collège, à l’angle de l’av. Anatole France et du chemin de Linas à Saint-Médard-en-Jalles

Gratuit

Un aménagement de 1 000m2 sur le thème des forêts urbaines est présenté par la ville. Bois du collège chemin de Linas à Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Hastignan Gironde

2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T10:15:00

