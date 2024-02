C’est quoi une fille ? C’est quoi un garçon ? Nantes, Le Pavillon Maison de quartier Bottière Nantes, lundi 26 février 2024.

Début : 2024-02-26 15:00

Fin : 2024-03-01 18:00

Laboratoire vivant et interactif : Rencontres-discussions, projections sur C’est quoi une fille ? c’est quoi un garçon ? Une proposition de Sébastien Lemazurier avec Didiel Pacary-Charuel. 26 février – 1 mars 1

26.02-01.03-2024 / tout public

Laboratoire vivant et interactif : Rencontres-discussions, cartes mentales, projections, salon de lecture et d’écoute…

Une proposition de Sébastien Lemazurier avec Didiel Pacary-Charuel, Eli Ringuet et Léolio Goulding. Visuels de Dbwwaa.

Onze ans après la création du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, force est de constater que le sexisme perdure et que les inégalités de genre demeurent dans toutes les sphères, l’espace public, le monde professionnel et la sphère privée.

Pour changer les regards et avancer vers un monde plus juste et égalitaire, il est nécessaire d’échanger, de se questionner…

Espace ouvert du lundi 26 février au vendredi 1er mars 2024

de 15h à 18h + en soirée :

Lundi 26.02 / Atelier d’écriture de 18h30 à 20h30 avec Didiel Pacary-Charuel et Léolio Goulding au PAVILLON maison de quartier Bottière

Mercredi 28.02 / Apéro-lecture de 18h30 à 19h30 avec Didiel Pacary-Charuel et Léolio Goulding au PAVILLON maison de quartier Bottière

Vendredi 01.03 / Projection vidéo «LES FILLES» de Sébastien Lemazurier à partir de 18h à la Maison de quartier Bottière.

Nantes, Le Pavillon Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce Nantes Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique