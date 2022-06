C’est quoi un sanctuaire de nature ?, 16 octobre 2022, .

C’est quoi un sanctuaire de nature ?

2022-10-16 – 2022-10-16

Initiés par le Parc naturel régional des Vosges du Nord en collaboration avec les communes volontaires, ces sanctuaires sont des espaces voués à la nature et qui ne bénéficient pas de protection réglementaire. Limités en surface, ils sont accessibles aux habitants qui peuvent y vivre une petite expérience de « réensauvagement » non loin de chez eux. Venez découvrir l’un d’entre eux, dans les vignes surplombant la ville de Wissembourg, où la luxuriance de la végétation évoque quelque peu des ambiances de forêt tropicale. Et si cet exemple pouvait être transposé ailleurs ? Question à laquelle l’intervenant ne manquera pas de répondre.

Venez découvrir l’un des sanctuaires de nature, dans les vignes surplombant la ville de Wissembourg, où la luxuriance de la végétation évoque quelque peu des ambiances de forêt tropicale. Sur inscription.

