Saint-Denis Musée d'art et d'histoire Saint-Denis, Seine-Saint-Denis « C’est quoi ton blas’on? » Musée d’art et d’histoire Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

« C’est quoi ton blas’on? » Musée d’art et d’histoire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Denis. « C’est quoi ton blas’on? »

Musée d’art et d’histoire, le samedi 18 septembre à 15:00

Les armoiries de Saint-Denis témoignent de l’importance historique de notre ville dont nous, Dionysien.n-e.s, sommes les héritier.e.s. Cependant, les temps ont changé au cours des derniers siècles, et pour beaucoup d’entre nous, il est difficile de se reconnaître dans ces symboles. À quoi ressembleraient nos armoiries si elles reflétaient l’identité de la ville actuelle ? Venez jouer avec l’Unité d’archéologie de Saint-Denis et l’association Suivez la Flèche pour réinventer le blason de la ville !

Sur réservation.

L’Unité d’archéologie de Saint-Denis et l’association Suivez la Flèche proposent un jeu concours pour réinventer le blason de la ville de Saint-Denis ! Musée d’art et d’histoire 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis Ville Saint-Denis lieuville Musée d'art et d'histoire Saint-Denis