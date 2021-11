« C’est quoi pour vous la photographie ? » Les réponses des ami(e)s photographes de Bernard Plossu – 3e édition Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, 11 décembre 2021, Tourcoing.

« C’est quoi pour vous la photographie ? » Les réponses des ami(e)s photographes de Bernard Plossu – 3e édition

du samedi 11 décembre au samedi 15 janvier 2022 à Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux

Suite au succès des deux premières éditions en 2018 et en 2019, l’association Helio présente du 11 décembre 2021 au 15 janvier 2022, à la galerie Nadar de la médiathèque André Malraux de Tourcoing, la 3e édition du projet initié par Bernard Plossu. Le photographe a souhaité inviter ses ami(e)s photographes à participer à une exposition collective et leur a demandé de répondre à une question : « C’est quoi pour vous la photographie ? ». L’exposition présente 140 photographies de Daniel ANIZON, Jean-Christophe BÉCHET, Gregor BELTZIG, Bernard BEROS, Jean-Pierre BONFORT, Joseph CHARROY, Yves CUILLANDRE, Marcello DE MASI, Lin DELPIERRE, Éric DESSERT, Michèle DOLLMANN, Philippe FOURCADIER, Pascal GRIMAUD, Rémi GUERRIN, Xavier GUINAND, Frédéric GUY, Claude IVERNÉ, Pierre-Jérôme JEHEL, Claude KLEMENT, Sylvain LENFLE, Alain LICARI, Daniel MAIGNÉ, Laure MAUGEAIS, Richard MONIN, Claude NORI, Françoise NUÑEZ, Nicolas QUINETTE, Christian RAMADE, Olivier REYNAUD, Rima SAMMAN, Djan SEYLAN, Patrick TABERNA, Thierry URBAIN et Michel VERMARE. L’inauguration aura lieu le 11 décembre à partir de 15h. Une foire aux livres de photographies sera organisée et permettra notamment aux photographes participant au projet de proposer leurs livres. Le livre « C’est quoi pour vous la photographie ? », publié à cette occasion, qui rassemble les textes et photographies des 104 auteurs sera présenté et disponible à la vente.

Entrée libre.

Suite au succès des deux premières éditions en 2018 et en 2019, l’association Helio présente la 3e édition du projet « C’est quoi pour vous la photographie ? » initié par Bernard Plossu.

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T13:30:00 2021-12-12T17:30:00;2021-12-14T13:00:00 2021-12-14T18:30:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:30:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T18:30:00;2021-12-17T13:00:00 2021-12-17T18:30:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T17:30:00;2021-12-21T13:00:00 2021-12-21T18:30:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:30:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T18:30:00;2021-12-24T13:00:00 2021-12-24T18:30:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T17:30:00;2021-12-28T13:00:00 2021-12-28T18:30:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T18:30:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T18:30:00;2021-12-31T13:00:00 2021-12-31T18:30:00;2022-01-01T10:00:00 2022-01-01T17:30:00;2022-01-04T13:00:00 2022-01-04T18:30:00;2022-01-05T10:00:00 2022-01-05T18:30:00;2022-01-06T10:00:00 2022-01-06T18:30:00;2022-01-07T13:00:00 2022-01-07T18:30:00;2022-01-08T10:00:00 2022-01-08T17:30:00;2022-01-11T13:00:00 2022-01-11T18:30:00;2022-01-12T10:00:00 2022-01-12T18:30:00;2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T18:30:00;2022-01-14T13:00:00 2022-01-14T18:30:00;2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T17:30:00