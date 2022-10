« C’est quoi l’hypnose ? » Leffincourt Leffincourt Catégorie d’évènement: Leffincourt

« C’est quoi l’hypnose ? » Leffincourt, 1 mai 2023, Leffincourt. « C’est quoi l’hypnose ? »

Leffincourt

2023-05-01 – 2023-05-01 Leffincourt Ardennes 5 5 EUR Leffincourt « C’est quoi l’hypnose ? »à 18h à LeffincourtTarifs : 5€ plein tarif et 4€ tarif réduit.Un spectacle pour démystifier l’hypnose avec humour et bienveillance. +33 3 24 71 64 77 https://www.lestourellesvouziers.com/ Leffincourt

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Leffincourt Autres Lieu Leffincourt Adresse Ville Leffincourt lieuville Leffincourt

Leffincourt Leffincourt https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leffincourt/

« C’est quoi l’hypnose ? » Leffincourt 2023-05-01 was last modified: by « C’est quoi l’hypnose ? » Leffincourt Leffincourt 1 mai 2023

Leffincourt