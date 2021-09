C’est quoi le théâtre ? Salle d’animation, 22 octobre 2021, Mondonville.

Salle d’animation, le vendredi 22 octobre à 20:30

Spectacle ——— **De et avec Théodore Oliver, Quentin Quignon et Fanny Violeau** Impossible de se mettre d’accord sur la réponse. Alors on a décidé de jouer. On aurait qu’à dire qu’on replongerait dans l’Histoire du théâtre. Juste pour voir, on jouerait avec des morceaux d’un théâtre du passé. Celui qui figure dans nos livres d’école. Et puis on dirait que cela nous donnerait de l’élan pour jouer un théâtre contemporain. Celui qui n’a pas eu le temps de s’imprimer dans les manuels. Et puis on dirait que tout ça, c’est une conférence. Ou un spectacle. Et puis alors on se reposerait la question : c’est quoi le théâtre ? **Tout public à partir de 11ans**

Mondonville – Médiathèque

Salle d’animation rue de la Liberté, Mondonville Mondonville



