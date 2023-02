C’EST QUOI LE THEATRE ? – CIE MÉGA SUPER THÉÂTRE, 9 février 2023, Béziers SCENE DE BAYSSAN .

Un universitaire est convoqué pour donner une conférence. Il semblerait que sa conférence ne soit pas adaptée au public qui lui fait face. Il devra tout de même prendre ses responsabilités et répondre à la question « C’est quoi le théâtre ? ». Avec le renfort de deux comédiens, il traversera l’histoire du théâtre, ses formes, et ses directions. Ils perdront pied en s’approchant d’aujourd’hui et laisseront l’auditoire face aux questions et interprétations du monde contemporain.

Dispositif « Arts en classe », en tournée dans les collèges et lycées de l’ouest du Département de l’Hérault

Equipe artistique : Théodore Oliver, Quentin Quignon, Fanny Violeau

Assistante mise en scène et directrice d’acteurs : Mélanie Rochis

Aide et regards extérieurs : Chloé Sarrat

Aide costume : Militza Gorbatchevsky

Production : Laborateurs, Pépinièred’artistes – Mégasuperthéâtre. Coproduction : Conseil Général De L’Aveyron / Scène Nationale d’Albi. Soutiens : Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse / MJC de Rodez / Ville De Toulouse / INSTITUT Français/ Région Occitanie Photographies : Pablo Baquedano. Graphisme : L’atelier du 2 juillet.

