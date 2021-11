Marly-la-Ville Espace culturel Lucien Jean Marly-la-Ville, Val-d'Oise C’EST QUOI LA POP CULTURE ? Espace culturel Lucien Jean Marly-la-Ville Catégories d’évènement: Marly-la-Ville

Val-d'Oise

Espace culturel Lucien Jean, le samedi 13 novembre à 15:15

Littérature, cinéma, jeu vidéo, bande dessinée… Tous les arts s’y retrouvent. Mais finalement c’est quoi la pop culture ? Nicolas Tellop, nouveau rédacteur en chef de la mythique revue Métal Hurlant, répondra à cette question au regard de son expérience personnelle et professionnelle. Avec Nicolas Tellop, auteur, critique et essayiste et Camille Baurin, auteur et modérateur de cette rencontre Dans le cadre du salon BAM! Festival de pop culture [CLIQUEZ POUR OUVRIR LE PROGRAMME](https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/images/01_Contribution/ACTUALITES/BAM/BAM2021/Brochure_salon_BAMdef.pdf)

Entrée Libre

RENCONTRE Espace culturel Lucien Jean rue Marcel Petit, 95670 Marly-la-Ville Marly-la-Ville Le Clos Maillard Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T15:15:00 2021-11-13T17:00:00

