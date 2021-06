Le Haillan Parvis de L'Entrepôt Gironde, Le Haillan C’est quoi cette mamie ?! Parvis de L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Parvis de L’Entrepôt, le vendredi 13 août à 21:30

Réalisateur : **Gabriel Julien-Laferrière** Interprètes : **Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste** Synopsis : Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure ! Dans le cadre du programme « Cet été, prenez un grand bol d’air au Haillan ! » : [[https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html](https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html)](https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html)

Gratuit, Accessible PMR

Ciné plein air Parvis de L’Entrepôt 13 Rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan Le Haillan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-13T21:30:00 2021-08-13T23:30:00

