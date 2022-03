C’est quoi ce cirque ? visite-atelier Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le dimanche 11 décembre à 14:00

Une découverte des célèbres courses de char qui se tenaient dans les cirques romains ! Chaque participant réalise et décore son cheval en argile. À 14h ; durée : 1 heure ; à partir de 6 ans (adulte accompagnateur obligatoire) ; 2€ en supplément de l’entrée du musée ; réservation obligatoire : [[https://my.weezevent.com/cest-quoi-ce-cirque-visite-atelier](https://my.weezevent.com/cest-quoi-ce-cirque-visite-atelier)](https://my.weezevent.com/cest-quoi-ce-cirque-visite-atelier)

Inscription obligatoire

