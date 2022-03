C’est quoi ce cirque ! Jardin des Roches, 9 avril 2022, Montreuil.

C’est quoi ce cirque !

Jardin des Roches, le samedi 9 avril à 15:00

Au programme : À 15 h **Nuée** **Gumboots** Si je te rejoins, si je joue pour toi, est-ce que je joue avec toi ? Si je danse pour toi, est-ce que tu danses avec moi ? Si on est six et que tu ne comprends pas ce qu’on fait, est-ce que tu nous rejoins quand même ? Faut-il que la nuée cafouille et se heurte à toi pour trouver l’harmonie ? Cie Ayoba À 15 h 30 **Hey Piolette !** **Spectacle de trapèze clownesque** Deux alpinistes partent à l’ascension d’un sommet. Corde, baudrier, sangles, mousquetons et victuailles, tout y est ! Mais très vite la bonne volonté de Piolette ne facilite en rien la tâche. Moralement et physiquement la course pour son guide s’annonce bien plus éprouvante que prévu. Compagnie Aller-Retour Collectif La Basse Cour À 16 h **Madame Zaza** **Diseuse de belles aventures** Madame Zaza est tireuse de cartes. Elle est aussi excentrique et un peu frappée. Avec des airs de noble désargentée et d’arnaqueuse assumée, elle croit dure comme fer à ce qu’elle dit. Vous avez une question. Elle interprétera les cartes pour vous. Vous n’êtes pas obligé de lui dire votre question. Quoi qu’il en soit viendra à elle une histoire qu’elle vous confiera. Cie Le 7e Tiroir À 16 h 45 **Frigo [Opus 2]** **Envol de clown poétiquement incorrect** Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. Un objectif orbital, la promesse d’un décollage sensationnel ! C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, à l’image de l’immensité de l’espoir et du poids de la réalité, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur de rue. Cie Dis Bonjour à la Dame

Entrée libre

Les compagnies de cirque s’installent en plein air pour des spectacles innovants et farfelus.

Jardin des Roches 86 rue Emile Beaufils Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T17:30:00