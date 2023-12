« C’est quoi aimer ? » – Atelier Philo Bibliothèque Batignolles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « C’est quoi aimer ? » – Atelier Philo Bibliothèque Batignolles Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 10h30 à 11h30

.Public adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans. gratuit sous condition

samedi 20 janvier à 10h30 salle bleue sur inscription-pour les enfants de 7 à 11 ans Animé par Pascal Longeannie de l’association SEVE (savoir, être, vivre ensemble) crée par Frédéric Lenoir les parents peuvent assister à l’atelier en simples observateurs https://www.youtube.com/watch?v=U529qiiIKCE Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris Contact : +33144691840 dac-bibliotheque.batignolles@paris.fr

Batignolles Atelier Philo Batignolles Atelier Philo Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75017 Lieu Bibliothèque Batignolles Adresse 18, rue des Batignolles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Batignolles Paris latitude longitude 48.8843410037851,2.3220940410728

Bibliothèque Batignolles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/