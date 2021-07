C’est qui le bouilleur de cru ? Portes ouvertes à la ferme de Bonnetôt Tôtes, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Tôtes.

C’est qui le bouilleur de cru ? Portes ouvertes à la ferme de Bonnetôt 2021-07-29 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-31 13:00:00 13:00:00

Tôtes Seine-Maritime Tôtes

A la ferme de Bonnetot, présentation de distillation du cidre en activité à l’occasion de la présence de l’alambic ambulant.

Entrée gratuite.

Distillation en direct, dégustation et vente sur place de cidre, eau de pomme et apéritif à base de cidre et animations familiales à la découverte de la ferme !

bonnetot@aliceadsl.fr +33 2 35 32 91 21 http://www.fermedebonnetot.com/

