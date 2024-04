C’EST QUAND POUR ? À LA HALLE DE NAILLOUX Calmont, vendredi 24 mai 2024.

Venez découvrir la création collective de la compagnie Changer l’Ampoule !

Que répondre quand on brûle d’un désir d’enfant qui ne vient pas, quand on angoisse qu’il ne vienne jamais ? Que répondre quand on a jamais réfléchi à la parentalité car on a cru avoir la vie entière pour y penser ? Que répondre quand on s’aperçoit que la voie choisie, qu’on a pensé être utile, qu’on a cru être celle qui pouvait participer à l’innovation et au progrès se révèle être absurde ?

Benjamin, Léa, Marion et Mathieu sont face à cette question, mais elle ne revêt pas le même sens pour chacun.e.

Adoption, burn-out, PMA et cancer. Quatre vies. Quatre récits. Quatre parcours.

Durée 1h30. A partir de 12 ans

Gratuit moins de 20 ans, demandeur d’emploi, titulaires RSA ; 8 € adhérent, 10 € plein tarif (adhésion non obligatoire 10 €)

Renseignements asso.sel.nailloux@gmail.com

Pas de réservations.

La représentation sera suivie le lendemain (samedi 25/05) d’une rencontre avec les comédiens à la librairie Détours de Nailloux. 00 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 00:00:00

9 Rue du Vieux Moulin

Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie asso.sel.nailloux@gmail.com

L’événement C’EST QUAND POUR ? À LA HALLE DE NAILLOUX Calmont a été mis à jour le 2024-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE