LOURDES Place du Champ Commum à la Médiathèque

2022-12-20 – 2022-12-24

Hautes-Pyrnes La Médiathèque de Lourdes vous propose d’attendre Noël autour d’animations du mardi 20 au 24 décembre : le Père Noël arrive ! Au programme : – Du 20 au 24 décembre à 10h30 :

Lecture d’albums En attendant Noël…

(Jusqu’à 5-6 ans) – Mardi 20 décembre à 14h30 :

Atelier créatif : Gnomes de Noël animé par Coralie Bouthors.

Enfants de tout âge (accompagnés). Places limitées sur inscription aux coordonnées ci-dessous. Entrée gratuite +33 5 62 94 24 21 Place du Champ Commum LOURDES Lourdes

