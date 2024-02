C’est pour rigoler ! Le 13 Arbois, samedi 16 mars 2024.

C’est pour rigoler ! Le 13 Arbois Jura

Entrée libre (participation libre pour le Repair Café)

– C’est bientôt l’heure du ménage du printemps, et c’est tout le temps l’heure de la solidarité alors… en mars, nous vous proposons de participer à la première Gratiferia du 13 !

– Mais c’est quoi une gratiferia ?

Une gratiféria, ou marché gratuit, est un marché non commercial où on peut donner des objets, ou proposer des services gratuits, mais aussi en prendre ou en recevoir d’autres librement.

« Amenez ce que vous avez (ou rien). Prenez ce qui vous fait plaisir. »

– On chine quoi pour cette fois ?

Vêtements

Plantes graines

Jouets jeux

Petit électroménager

(voir ci-dessous comment faire vos dons)

– À cette occasion, le Repair Café sera ouvert, et vous pourrez donc également venir faire réparer ordinateurs, vélos, petit éléctroménager, vêtements, électronique etc.

– Boissons chaudes et douceurs sont fournis !

Pour faire vos dons, on vous attend au 13, sur les créneaux suivants

lundi 11/02 // 14h-18h30

mercredi 13/02 // 14h-18h30

vendredi 15/02 // 14h-18h

– Les objets récupérés doivent être fonctionnels et en très bon état ainsi que « complets » (ex pas de jeux avec des pièces manquantes).

Le 13 s’autorise à ne pas accepter le don dans le cas contraire.

Pour les vêtements, volume de don limité à 1 sac. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

Le 13 13 grande rue

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté unprojetcitoyen@gmail.com

