Une création Compagnie Changer l'Ampoule Que répondre quand on brûle d'un désir d'enfant qui ne vient pas, quand on angoisse qu'il ne vienne jamais ? Que répondre quand on n'a jamais réfléchi à la parentalité car on a cru avoir la vie entière pour y penser ? Que répondre quand on s'aperçoit que la voie choisie, qu'on a pensé être utile, qu'on a cru être celle qui pouvait participer à l'innovation et au progrès se révèle être absurde ? Benjamin, Léa, Mathieu et Marion sont face à cette question, mais elle ne revêt pas le même sens pour chacun. Benjamin et son mari sont en parcours d'adoption. Léa est en détresse face à l'urgence écologique. Mathieu est atteint d'un cancer des testicules. Marion et son compagnon sont en parcours PMA. Quatre vies. Quatre parcours. Quatre récits.

Une création Compagnie Changer l’Ampoule

Que répondre quand on brûle d’un désir d’enfant qui ne vient pas, quand on angoisse qu’il ne vienne jamais ? Que répondre quand on n’a jamais réfléchi à la parentalité car on a cru avoir la vie entière pour y penser ? Que répondre quand on s’aperçoit que la voie choisie, qu’on a pensé être utile, qu’on a cru être celle qui pouvait participer à l’innovation et au progrès se révèle être absurde ?

Benjamin, Léa, Mathieu et Marion sont face à cette question, mais elle ne revêt pas le même sens pour chacun.

Benjamin et son mari sont en parcours d’adoption.

Léa est en détresse face à l’urgence écologique.

Mathieu est atteint d’un cancer des testicules.

Marion et son compagnon sont en parcours PMA.

Quatre vies. Quatre parcours. Quatre récits.

