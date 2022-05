C’est peut-être…

C’est peut-être…, 26 juillet 2022, . C’est peut-être…

2022-07-26 18:30:00 – 2022-07-26 “C’est peut-être…” nous dessine un univers poétique dans lequel on pourra suivre l’histoire de Coda, un personnage qui n’est jamais sorti de chez elle et celui de Zig, un voyageur à la recherche de tous les sons du monde. “C’est peut-être…” nous dessine un univers poétique dans lequel on pourra suivre l’histoire de Coda, un personnage qui n’est jamais sorti de chez elle et celui de Zig, un voyageur à la recherche de tous les sons du monde. “C’est peut-être…” nous dessine un univers poétique dans lequel on pourra suivre l’histoire de Coda, un personnage qui n’est jamais sorti de chez elle et celui de Zig, un voyageur à la recherche de tous les sons du monde. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville