Toulouse

du mardi 24 mai au samedi 28 mai à Théâtre du Grand Rond

### Théâtre d’objet Pour sa nouvelle création, la Compagnie des Philosophes Barbares continue de creuser le théâtre d’objet et de détourner tout ce qui lui passe sous la main pour raconter notre monde qui part en sucette (bio). Ce coup-ci, c’est le monde agricole qui passe sous le microscope des trois philosophes. Une histoire de vocation et d’amour de la terre, une histoire d’engrais et de PAC, une histoire qui commence bien, une histoire de salade, mais pas que… ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 24 au 28 mai 2022 à 21h Durée : 50mn

13€ / 11€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-05-24T21:00:00 2022-05-24T21:50:00;2022-05-25T21:00:00 2022-05-25T21:50:00;2022-05-26T21:00:00 2022-05-26T21:50:00;2022-05-27T21:00:00 2022-05-27T21:50:00;2022-05-28T21:00:00 2022-05-28T21:50:00

