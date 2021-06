C’est pas (que) des salades / Cie Les Philosophes Barbares L’Escale, 13 juin 2021-13 juin 2021, Tournefeuille.

C’est pas (que) des salades / Cie Les Philosophes Barbares

L’Escale, le dimanche 13 juin 2021 à 11:00

Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le sait pas. Émile Latouche aurait pu rester dans l’ignorance, mais un jour, il rencontre l’Aveyron – et l’Aveyron ce n’est pas à la portée de tout le monde… Mordiou ! Dans cet environnement inhospitalier, fait de boue, de tripoux et d’injonctions mystérieuses aux consonances préhistoriques, le jeune garçon découvre qu’il a le pouvoir de faire pousser instantanément n’importe quoi et n’importe où et devient AGRIKULTOR. Grâce à ses super salades, il vole au secours de la veuve et de l’orphelin, intervient jusque dans les conflits internationaux et lutte contre le grand banditisme ! À partir de 7 ans

Gratuit

Spectacle en famille

L’Escale Place Roger Panouse Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



