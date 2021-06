Langres Cour Jean-Duvet / 52200 LANGRES Haute-Marne, Langres C’EST PAS LA FÊTE DU SLIP ! Cour Jean-Duvet / 52200 LANGRES Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Cour Jean-Duvet / 52200 LANGRES, le samedi 17 juillet à 20:45

Spectacle original par les comédiens professionnels de la Cie Cirta. Spectacle burlesque où l’humour et l’émotion s’entremêlent pour conter l’abracadabrante histoire du village de Mirabel-le-Haut, dont la place devient le théâtre de la discorde entre les ambitions narcissiques de Lucien et la volonté d’affirmer sa différence de Raoul.

10 / 5 € et gratuit moins de 10 ans

2021-07-17T20:45:00 2021-07-17T22:15:00

