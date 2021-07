C’est pas joli dans la bouche d’une fille ! Carsac-Aillac, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Carsac-Aillac.

C’est pas joli dans la bouche d’une fille ! 2021-07-21 – 2021-07-21 Lieu-dit Aillac Le Séchoir d’Aillac

Carsac-Aillac Dordogne

EUR 8 8 « C’est pas joli dans la bouche d’une fille ! » – présentation

Il y a les Monologues du vagin, mots de femmes posés sur leurs maux et leurs bonheurs et récoltés par Eve Ensler puis joués partout à travers le monde.

Il y a la troupe, OZAR citoyens ! qui veut continuer de créer, de jouer et de rencontrer des textes et leurs auteurs.

Il y a trois comédiennes et une metteuse en scène.

Il y a trois jours et trois nuits à lire les Monologues, et à écrire les nôtres : « C’est pas joli dans la bouche d’une fille ! ».

Il y a le public, il y a vous : la rencontre avec ces mots de femmes pour les femmes et les hommes, qui croient en l’espoir qui revient, en l’amour fou !

Comédiennes : Céline Coquard, Laurence Etcheverry, Anne Legeleux

Metteuse en scène : Christine D’Aloise

Technique : Jordan Blaya



