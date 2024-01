C’est pas du vélo ! et Les Vies du Grenier Morcenx-la-Nouvelle, dimanche 28 janvier 2024.

C'est pas du vélo ! et Les Vies du Grenier Morcenx-la-Nouvelle

Début : 2024-01-28 17:00:00

1 JOUR, 2 SPECTACLES !

A 11h : C’est pas du vélo !

Par la Cie Monde à part – 55 mn – Jeune public à partir de 6 ans

A la frontière du conte, du théâtre et de « la bidouille » manipulée et videoprojetée. Aventure passionnante ! Les personnages : Raymond, Jeanine et Fauso

A 17h : Les Vies du grenier par un groupe de 3 dacquois qui revisitent la chanson française en lui donnant une autre couleur, parfois surprenante ! Brassens, brel, Nogaro, Aznavour, Gainsbourg seront repris avec talent !

TARIF : 10€ l’ un ou les deux spectacles / Gratuit pour les mineurs

Place Léo Bouyssou – Centre jean Jaurès

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



