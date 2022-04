C’EST PARTY ! #1 Stiring-Wendel Stiring-Wendel Catégories d’évènement: Moselle

Stiring-Wendel Moselle Stiring-Wendel Venez clubber le temps d’une nuit avec Thomas Schumacher (Drumcode/ Electric Ballroom) et en première partie Manu Chaman. A l’espace Les Anciennes Forges à Stiring Wendel, le 29 avril à partir de 22h00. Billetterie sur https://carreau-forbach.com/ PRODUCTION EN CO-RÉALISATION AVEC L’AUTRE CANAL – SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES DE NANCY info@carreau-forbach.com +33 3 87 84 64 30 https://carreau-forbach.com/ rue de la vieille usine Espace Les anciennes Forges Stiring-Wendel

