C’est par là ? – Rencontres citoyennes Parthenay, 3 juin 2022, Parthenay.

C’est par là ? – Rencontres citoyennes Chapelle des Cordeliers Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-06-03 – 2022-06-25 Chapelle des Cordeliers Boulevard de la Meilleraye

Parthenay 79200

EUR Cette exposition conte la rencontre entre l’artiste Lucie Martineau et les enfants de l’Accueil des loisirs de Parthenay et de St Aubin dans le cadre du Plan Mercredi. Nous vous invitons à explorer ce lieu habillé avec des œuvres sensibles. La curiosité aura sa place tout comme l’expression des imaginaires avec un espace de dessin, de lecture, un laboratoire d’artistes, des ateliers en famille les dimanches et des événements ponctuels. N’hésitez pas à pointer le bout de votre nez, c’est bien par là et c’est gratuit!

+33 5 49 94 24 56

Rencontres citoyennes

Chapelle des Cordeliers Boulevard de la Meilleraye Parthenay

