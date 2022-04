C’est Pâques ! à l’Espace Simone Weil Hôtel de Ville Santes Catégories d’évènement: Nord

Hôtel de Ville, le lundi 18 avril à 10:30 entrée libre

Chasse aux oeufs et concours de paniers décorés organisés par les FETARDS Hôtel de Ville 15 rue Albert Bernard, Santes Santes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T10:30:00 2022-04-18T11:30:00

