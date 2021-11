C’est Noël Sausset-les-Pins, 10 décembre 2021, Sausset-les-Pins. C’est Noël Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins

2021-12-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-23 19:00:00 19:00:00 Office de tourisme 16 Avenue du port

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins Dans les jours à venir un programme sera détaillé. C’est Noël, Sausset revêt son habit de lumière.

Village de Noël , chalets traditionnels, chalet des associations, patinoire, opération jouets, arrivée du père Noël et grande parade de Noël. tourisme@saussetlespins.fr +33 4 42 45 60 65 Dans les jours à venir un programme sera détaillé. Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Mairie de Sausset-les-Pins Provence Tourisme / Mairie de Sausset-les-PinsProvence Tourisme / Mairie de Sausset-les-Pins

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins Autres Lieu Sausset-les-Pins Adresse Office de tourisme 16 Avenue du port Ville Sausset-les-Pins lieuville Office de tourisme 16 Avenue du port Sausset-les-Pins