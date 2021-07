C’est mon Patrimoine / Visite dansée « Dance History X » Musée d’histoire naturelle de Lille, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Lille.

Musée d’histoire naturelle de Lille, le samedi 24 juillet à 16:30

(Re)Découvrez le Musée d’histoire naturelle, son histoire et ses collections, à travers un nouveau regard… celui de la **danse hip-hop !** Guidé par **Sofiane Chalal**, danseur et chorégraphe de la **Cie Chabane**, deux artistes invités et de jeunes danseurs amateurs – qui auront créé ensemble la visite lors d’une semaine de résidence au Musée – vous participerez à une visite guidée et dansée des espaces du Musée, rythmée par les pas de la chorégraphie et les mouvements des danseurs … l’occasion de découvrir le patrimoine de notre région autrement ! La visite sera filmée, puis diffusée et commentée lors des Journées Européennes du Patrimoine. **Samedi 24 juillet, 16h30 / Gratuit** Sur réservation : [https://voyages.lille.fr/event/ete/2272](https://voyages.lille.fr/event/ete/2272) Dans le cadre de Voyage Voyage à Lille. En collaboration avec le FLOW- Ville de Lille, le service Ville d’Art d’histoire de la Ville de Lille et le Ministère de la Culture

Gratuit, sur réservation

Une visite-dansée du Musée, par la Cie Chaabane – Sofiane Chalal

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord



2021-07-24T16:30:00 2021-07-24T18:00:00