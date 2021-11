C’est mon patrimoine ! izieu, 25 octobre 2021, Izieu.

Le séjour est organisé par la Sauvegarde01, service Animation Prévention Primaire en partenariat avec le mémorial d’Izieu du 19 au 23 Octobre 2020. Les jeunes seront hébergés à la colonie de Champagneux. Les objectifs proncipaux du projet consistent à développer, pour les jeunes, le goût du patrimoine et des pratiques artistiques, et leur permettre une appropriation de la mémoire du lieu et un enrichissement des connaissances, en particulier pour ceux qui sont le plus élognés de la culture et du patrimoine par le biais des d’ateliers. Les ateliers proposés seront : – La création artistique avec l’artiste plasticien Roman KROKE – Ecriture/slam avec Julienne Anne – Créations vidéo avec Fabrice CHIAMBRETTO – Explorations corporelles et imaginatives en musique avec Christophe GRANFILS – Parcours paysager aux alentours de la maison avec Jean Philippe REPIQUET – Organisation de veillées avec l’association c’est qu’un jeu. – Participation de l’intervenante “Prévention de la radicalisation”.

20 euros la semaine

Ce séjour de 5 jours et 4 nuités s’adressent aux jeunes de 12 à 15 ans résident sur le département de l’Ain. Les jeunes pourront découvrir la maison d’izieu grâce aux pratiques artistiques proposées.

