Troyes Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d'Archéologie,Museum d'Histoire naturelle) Aube, Troyes C’est mon patrimoine « des animaux en papier » ! Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie,Museum d’Histoire naturelle) Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

C’est mon patrimoine « des animaux en papier » ! Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie,Museum d’Histoire naturelle), 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Troyes. C’est mon patrimoine « des animaux en papier » !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, Museum d’Histoire naturelle)

Accueilli pour la 7e année au sein des musées municipaux, l’Institut mondial d’Art de la Jeunesse (Centre pour l’UNESCO de Troyes) répond à l’initiative du Ministère de la Culture. Durant 3 jours, une trentaine de jeunes issus de quartiers éloignés de la culture suivent visites et participent à des ateliers autour du patrimoine naturel et en particulier de la faune. L’ensemble des créations est exposé au muséum d’Histoire naturelle jusqu’ au 4 octobre. Valorisation des créations animalières réalisées par 3 groupes d’enfants lors de l’opération « C’est mon patrimoine » Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie,Museum d’Histoire naturelle) 61 rue de la Cité, 10000 Troyes Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d'Archéologie,Museum d'Histoire naturelle) Adresse 61 rue de la Cité, 10000 Troyes Ville Troyes lieuville Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d'Archéologie,Museum d'Histoire naturelle) Troyes