C’est mon patrimoine!- Animations au Pôle Culturel Jean Chaudeurge Flers, 14 avril 2022, Flers.

C’est mon patrimoine!- Animations au Pôle Culturel Jean Chaudeurge Flers

2022-04-14 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-14 17:00:00 17:00:00

Flers Orne

Pendant les vacances de printemps, du dimanche 10 au vendredi 15 avril, la Ville de Flers et le cirque-théâtre Tempo proposent, en lien avec différents partenaires, une semaine d’animations gratuites aux jeunes âgés de 10 à 18 ans pour leur faire découvrir les arts du cirque, les monuments de Flers et l’audiovisuel. Des animations ludiques, riches et ponctuées d’ateliers vidéos .

Le cirque-théâtre Tempo a souhaité s’associer avec le musée du château de Flers, labellisé Musée de France. Ensemble, les deux structures ont imaginé un programme varié d’ateliers pour faire découvrir de manière originale et artistique le patrimoine de Flers, les arts du cirque et l’audiovisuel, avec l’aide de partenaires comme les associations Mon P’tit Cynéma, Oxy-Jeunes, les compagnies Exprime ton Toi, Nexus et Terra Jungler.

10h30-11h30: visite guidée du Pôle Culturel Jean Chaudeurge (médiathèque, conservatoire, archives)

11h30- 13h: initiation au fakir, au cerceau, au filet aérien, aux échasses et à la boule dans la médiathèque

14h-17h: ateliers de cirque filmés avec Terra Jungler

Pendant les vacances de printemps, du dimanche 10 au vendredi 15 avril, la Ville de Flers et le cirque-théâtre Tempo proposent, en lien avec différents partenaires, une semaine d’animations gratuites aux jeunes âgés de 10 à 18 ans pour leur faire…

Pendant les vacances de printemps, du dimanche 10 au vendredi 15 avril, la Ville de Flers et le cirque-théâtre Tempo proposent, en lien avec différents partenaires, une semaine d’animations gratuites aux jeunes âgés de 10 à 18 ans pour leur faire découvrir les arts du cirque, les monuments de Flers et l’audiovisuel. Des animations ludiques, riches et ponctuées d’ateliers vidéos .

Le cirque-théâtre Tempo a souhaité s’associer avec le musée du château de Flers, labellisé Musée de France. Ensemble, les deux structures ont imaginé un programme varié d’ateliers pour faire découvrir de manière originale et artistique le patrimoine de Flers, les arts du cirque et l’audiovisuel, avec l’aide de partenaires comme les associations Mon P’tit Cynéma, Oxy-Jeunes, les compagnies Exprime ton Toi, Nexus et Terra Jungler.

10h30-11h30: visite guidée du Pôle Culturel Jean Chaudeurge (médiathèque, conservatoire, archives)

11h30- 13h: initiation au fakir, au cerceau, au filet aérien, aux échasses et à la boule dans la médiathèque

14h-17h: ateliers de cirque filmés avec Terra Jungler

Flers

dernière mise à jour : 2022-03-08 par