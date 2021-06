C’est mon patrimoine ! à Orly Parc Mix’ City, 24 août 2021-24 août 2021, Lagny-sur-Marne.

du mardi 24 août au vendredi 29 octobre à Mix’ City

De août à décembre : **Proposition n° 1 : ateliers de photographies avec :** -Un stage de sensibilisation à la prise de vue (24 et 25/08 de10h à12h et 14h-16h, pour les 9-12 ans et ado) -Atelier photos dans le quartier (observation des détails architecturaux, prises de vues), suivi d’un atelier photomontage à partir des photographies réalisées et des archives pour faire un avant/après et montage de l’exposition. (25/10 matin et après midi, 26/10 matin de 10h à 12h et de de 14h à 16h, pour les 9-12 ans et ado et 28 /10 après-midi, 29/10 matin et après midi pour l’atelier photomontage de 10h à 12h et de 14h à 16h) **Proposition n° 2 : réalisation d’une fresque** -Réalisation d’une fresque en mosaïque dans le quartier et installation avec le public. Accompagné d’un atelier pour créer des pièces plus petites (le 23 octobre toute la journée) **Proposition n° 3 : Ateliers LEGOS** Jeux de construction en lien avec l’architecture du quartier. Ateliers familles : les participants imaginent ou reproduisent des bâtiments du quartier à l’aide des Legos proposés (à partir des plans et photographies du quartier). Le samedi 18 septembre de 10h à 12 h et de 14h30 à 16h30. **Proposition n° 4 : deux promenades numériques et ludiques** -Lancement de deux balades Baludik dans le quartier d’Orly Parc pour les Journées du patrimoine. Un nouveau parcours de promenades numériques sur le quartier d’Orly Parc et l’installation d’un panneau abordant et mise en place d’un panneau, l’histoire du quartier, son caractère patrimonial et architectural. **Proposition n° 5 : Exposition « Raconte-moi l’architecture »** du 18 septembre au 2 octobre au Mix City Illustrations de Didier Cornille. Didier Cornille est designer mais aussi passionné d’architecture. Ponts, gratte-ciel, monuments, villes : une fois passée sous ses stylos-feutres, leur structure devient une évidence, et nous permet de découvrir le secret de ces constructions. Une exposition pour les petits et les grands avides de comprendre comment l’architecture fonctionne et admiratifs des belles images. Exposition accompagnée d’un livret jeux **Proposition n° 6 : Atelier de théâtre** **Propsition n° 7 : Atelier de breakdance**

Entrée libre, sur inscription

Découverte du quartier d’Orly Parc, de son architecture et de son histoire avec des ateliers d’arts plastiques, de danse, de théatre ainsi que des visites et du spectacle vivant

Mix’ City 19 Bis Rue Louis Blériot, 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne



2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T12:00:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T16:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T16:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T17:30:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T12:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T16:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T12:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T16:00:00