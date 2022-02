C’est mon jour d’indépendance TNT – Terrain Neutre Théâtre, 17 mars 2022, Nantes.

2022-03-17

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non de 9 à 12 euros À partir de 15 ans

Un après-midi d’hiver, une plage, deux femmes regardant la mer. La plus âgée est prête à quitter la vie, la plus jeune à changer de vie. Et pour cela, chacune a besoin de l’autre. « Avec Madame Fraichie, on a fait un échange, c’est tout. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Si c’est pas de l’amour. » Un texte poignant écrit par Stéphanie Marchais. Où l’on parle de vie et de mort, d’enfermement physique et psychique, mais aussi de résilience et de liberté. Public : à partir de 15 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0972611989 https://www.marguerite-damour.fr