Angèle est aide-soignante. Sa vie oscille entre Thérèse, sa mère toute-puissante, les soins quotidiens aux personnes âgées et Chut, son fils autiste. Un jour, et c’est aujourd’hui, Angèle décide s’échapper, comme elle peut, en entraînant tout son monde dans sa « chute » vers la liberté. La compagnie Marguerite d’Amour s’intéresse en particulier à la parole du quotidien, celle qui sort de manière spontanée mais qui, au-delà de son apparente légèreté, donne accès au plus profond de l’intimité, tout en invitant le spectateur à plonger dans son propre vécu.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 allée de la maison rouge 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

