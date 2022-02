C’est mon jour d’indépendance – Cie Marguerite d’Amour TNT – Terrain Neutre Théâtre, 12 mars 2022, Nantes.

2022-03-12 Représentations les 12 et 17 mars 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 12 et 17 mars 2022 à 21h

Angèle est aide-soignante. Sa vie oscille entre Thérèse, sa mère toute-puissante, les soins quotidiens aux personnes âgées et Chut, son fils autiste. Un jour, et c’est aujourd’hui, Angèle décide de s’échapper, comme elle peut, en entraînant tout son monde dans sa “chute” vers la liberté. La compagnie Marguerite d’Amour s’intéresse en particulier à la parole du quotidien, celle qui sort de manière spontanée mais qui, au-delà de son apparente légèreté, donne accès au plus profond de l’intimité, tout en invitant le spectateur à plonger dans son propre vécu. Écrit par Stéphanie MarchaisInterprété par Steph SoudaisMis en scène par Agnès JobertCréation lumière de Cassandre GermanyCréation marionnette de Daphné Gaudefroy Durée : 1h15 Public : à partir de 15 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com