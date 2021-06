C’est moi qui l’ai fait Moulin de la Vapeur,Espace Charles Pensée 127 rue Marcel Belot,45160 Olivet, 8 juin 2021-8 juin 2021, Olivet.

C’est moi qui l’ai fait

du mardi 8 juin au mercredi 9 juin à Moulin de la Vapeur, Espace Charles Pensée 127 rue Marcel Belot, 45160 Olivet

Fabrication de savons, de bougies ou de trousses, la MJC propose de faire découvrir aux plus jeunes les joies du DIY. Après deux demi-journées de stage, ils repartieront avec leurs objets personnalisés et une méthode pour pouvoir reproduire l’expérience à la maison. 7-9 ans : Fabrication de savons et de bougies 9-12 ans : Fabrication de 2 trouses personnalisées 35€ (adhérents)/40€ (nonadhérents)

Sur inscription

Do It Yourself « Fais le toi-même »

